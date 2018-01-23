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اعتقال أحد المشتبه بهم في قضية الطفلة زينب الأنصاري

اعتقال أحد المشتبه بهم في قضية الطفلة زينب الأنصاري
إسلام آباد(صدى):

أعلن المتحدث باسم حكومة إقليم النبجاب في باكستان، محمد أحمد خان، عن أحد المشتبه بهم الرئيسيين في قضية اغتصاب وقتل الطفلة ” زينب الأنصاري ” .
وأشار ” خان ” ، إلى أن المعتقل يدعة عمران علي، من مواليد عام 1994، ويسكن في نفس الحي الذي تعيش فيه أسرة الضحية، موضحاً أنه اعترف اعترف بجريمته وجرائم أخرى.
وأكد ” خان ” أنه تم اعتقال اثنين ىخرين، مشيراً إلى أن التحقيق جاري مع الثلاثي، بالإضافة إلى استمرار البحث الجنائي، وإجراء فحص الحمض النووي لهم.

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