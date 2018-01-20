بالفيديو.. مشاهد جديدة لقاتل ومغتصب الطفلة ” زينب الأنصاري ” قبل تنفيذ جريمته

إسلام آباد(صدى):

أظهر مقطع فيديو نشرته الشرطة الباكستانية، سفاح باكستان الذي قتل الطفلة زينب الأنصاري صاحبة الـ 7 سنوات، بعد خطفها واغتصابها.

وبيَّن المقطع، الرجل وهو يتجول حول بيت الطفلة في تمام الـ7:12 مساء يوم الاختطاف، حيث ذكر الطب الشرعي أن الطفلة تم اختطافها في الفترة بين الـ7 و الـ9 مساءاً.

ويعد هذا الفيديو هو الخامس، للسفاح بعد نشر 4 مقاطع أخرى من قبل، أظهرت استسلام الطفلة له وسيرها معه طواعية، أثناء ذهابها إلى درس قرآن.

يذكر أن الشرطة الباكستانية لم تتمكن حتى الآن من اعتقال المجرم، وسط انتقادات لاذعة من الرأي العام المحلي والدولي تتهما بالتقصير في البحث عنها وتجاهل جرائم الاعتذاء على الأطفال بشكل عام.

كما ذكر الطب الشرعي في تقرير أولي له، أن الطفلة التي اختطفت في 4 يناير الجاري، وتم العثور عليها بعدها بيومين ملقاة في الشارع، وقد تعرَّضت إلى الاغتصاب والخنق.