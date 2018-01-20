بالفيديو.. مشاهد جديدة لقاتل ومغتصب الطفلة ” زينب الأنصاري ” قبل تنفيذ جريمته
أظهر مقطع فيديو نشرته الشرطة الباكستانية، سفاح باكستان الذي قتل الطفلة زينب الأنصاري صاحبة الـ 7 سنوات، بعد خطفها واغتصابها.
وبيَّن المقطع، الرجل وهو يتجول حول بيت الطفلة في تمام الـ7:12 مساء يوم الاختطاف، حيث ذكر الطب الشرعي أن الطفلة تم اختطافها في الفترة بين الـ7 و الـ9 مساءاً.
ويعد هذا الفيديو هو الخامس، للسفاح بعد نشر 4 مقاطع أخرى من قبل، أظهرت استسلام الطفلة له وسيرها معه طواعية، أثناء ذهابها إلى درس قرآن.
يذكر أن الشرطة الباكستانية لم تتمكن حتى الآن من اعتقال المجرم، وسط انتقادات لاذعة من الرأي العام المحلي والدولي تتهما بالتقصير في البحث عنها وتجاهل جرائم الاعتذاء على الأطفال بشكل عام.
كما ذكر الطب الشرعي في تقرير أولي له، أن الطفلة التي اختطفت في 4 يناير الجاري، وتم العثور عليها بعدها بيومين ملقاة في الشارع، وقد تعرَّضت إلى الاغتصاب والخنق.
alfahd42[ عدد التعليقات: 13829 ] نشر منذ 1 ساعة
لاحول ولا قوة الا بالله
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 25746 ] نشر منذ 53 دقيقة
يذكر أن الشرطة الباكستانية
لم تتمكن من القبض على الجاني حتى الأن🤔
ضعف الجهاز الأمني
سبب أزدهار الجرائم😡
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 535 ] نشر منذ 50 دقيقة
من هذه الحادثه تؤخذ العبر التاليه…
أولاً عظم حكمة الله بالقتل والصلب للمجرمين ..وهو ما يعارضه الغرب بأسم الإنسانية…
….ثانياً عدم الاغترار بالمظاهر فكم من مجرم قذر كهذا جعل من اطلاق اللحية والتذرع بالدين غايه لجرائمة.. والقصص كثيرة
…ثالثاً اهمية كمرات المراقبة للحمايه من الجريمه والقبض على المجرمين ..