بالفيديو.. تعلق مجموعة ركاب لعبة خطيرة على ارتفاع شاهق بعد تعطلها
علق مجموعة من محبي الإثارة من ركاب لعبة ملاهي بمدينة كوينزلاند الأسترالية،على ارتفاع كبير لمدة 40 دقيقة.
حيث توقفت اللعبة للمرة الثالثة على التوالي في أسبوعين بالرغم من ذلك قالت الشركة المسئولة عن الملاهى ” ستورم كواستر ” : «إن الأعطال طبيعية».
واضطر الركاب لأن يظلوا عالقين أعلى اللعبة التي تصل سرعتها إلى 70 كم في الساعة حتى عاد أحد العمال لإصلاح العطل.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 26000 ] نشر منذ 2 ساعتين
أحسن😉
بنت النور[ عدد التعليقات: 930 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههه مساكين😰😰 زين ماوقفت ع المائل
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 7346 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههههههههه.🎡🎢🎡🎠.😜😝😛.