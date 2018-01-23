الوقوف لمدة 5 دقائق كل ساعة يساعد في المحافظة علي وزنك المثالي

متابعات(صدى):

نظام العمل الآن وفي معظم الأماكن يمتد لـ8 ساعات خلال النهار، وأحيانًا يتوجب عليك الجلوس طيلة هذا الوقت، ما يتسبب في عدة أمراض والتي يأتي على رأسها الأمراض المزمنة، مثل: السكري وارتفاع ضغط الدم والبدانة.

وأكدت إحدي الدراسات الجديدة أنه للتغلب على هذا النمط الحياتي، يتوجب المشي أو الوقوف لمدة 5 دقائق كل ساعة من وقت العمل، ما يساعد على حرق 33 ألف سعرة حرارية إضافية كل سنة.

كما أوضحت دراسة أخرى أن الإنسان يكتسب حوالي 4.5 كجم من الوزن عند تناول 3500 سعرة حرارية زائدة عن حاجته.،ويعني ذلك أن الإنسان الذي يعمل عملًا مكتبيًا يجب أن يجري تغييرات في نمط حياته، لزيادة حرق السعرات عن طريق الحركة، وضبط كمية السعرات التي يتناولها.