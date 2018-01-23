دراسة: ” لا ” أكثر كلمة يرددها المتحدثون في نومهم

واشنطن(صدى):

تكثر ظاهرة التحدث أثناء النوم، وتعتبر أحد أنواع الاضطرابات ،وعادة ما يكون المستمعون غير قادرين على فهم ما يقال.

وأجريت دراسة أمريكية، على 232 شخصا بالغا، منهم الأصحاء، وبعضهم يعاني من اضطرابات مختلفة في سلوك النوم.

وأوضحت نتائج الدراسة أن غالبية الكلمات التي تحدث بها المشاركون أثناء نومهم كانت سلبية ومبتذلة، فالبعض خلال نومهم يوجهون الشتائم إلى أشخاص بعينهم.

وكشفت الدراسة أن 24% من الكلمات التي قالها المشاركون كانت سلبية، 22% منها لغة سيئة، وأكثر الكلمات التي استخدمها المشاركون خلال نومهم كانت كلمة ” لا “، ما يعني أنهم أشخاص همجيين.