جامعة الملك سعود تقيم ملتقى تطوير القيادات النسائية بدورته الثانية

حمود العنزي (صدى):

أقيم بالمدينة الجامعية للطالبات بجامعة الملك سعود اليوم الإثنين، ” ملتقى تطوير القيادات النسائية ” بدورته الثانية ، بحضور وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى وجميع القيادات النسائية على مستوى المدينة الجامعية.

وأوضحت رئيسة اللجنة العلمية للملتقى الدكتورة هدى المرشد في كلمة لها أن إقامة الملتقى تأتي من الهدف الاستراتيجي الثاني للجامعة لاستقطاب وتطوير أعضاء هيئة التدريس وتأهيلهم بتبادل الخبرات واثراء المعرفة.

وألقت وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات كلمة بهذه المناسبة أكدت خلالها على دور وكيلات الكليات ووكيلات الأقسام والعمادات المساندة وما يقدمنه من أعمال مهمة وتعاملهن مع الشرائح الأكثر حساسية من أعضاء هيئة التدريس والطالبات، وحقهن في المطالبة بالدعم وواجب الجامعة في تلبية ذلك لتعزيز التواصل المثمر، مشيرة إلى أن الملتقى يسعى إلى تشجيع ودعم دور القيادات النسائية في استقطاب وتطوير أعضاء هيئة تدريس متميزون.

كما استعرضت المتحدثات الملهمات اللاتي تركن بصمة تطويرية بمجال القيادة النسائية تجاربهن وخبراتهن من خلال ثلاث محاور ” استراتيجيات التأثير في القيادة ، والشغف الأكاديمي وحكاية الطريق، وشخصية ملهمة ” .

وفي نهاية الحفل، كرّمت وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات المتحدثات الملهمات ، ومتحدثات ورش العمل، واللجان المنظمة.