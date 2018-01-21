حلول طبيعية لمشكلة نحافة القدمين

متابعات(صدى):

قال جوستافو ألكساندري، اختصاصي العلاج الطبيعي الإسباني إن لعلاج نحافة القدمين طرقاً طبيعية فعالة في ذلك:

– هناك تمارين رياضية تعمل على بناء عضلات الساقين وشدها بشكل متناسق كصعود ونزول الدرج يومياً.

– الاستلقاء على الظهر فوق السرير مع رفع الركبتين مدة ثلاث دقائق كل يوم مع زيادة عدد الدقائق كل يوم، تمرينٌ يساعد على تكوين العضلات السفلية ومنها الساقان.

– استعمال جهاز الدراجة الثابتة بشكل يومي.

– عدم شرب الماء قبل أو أثناء الطعام.

– تناول الوجبة الرئيسية قبل السلطة مع الإكثار من تناول الفواكه والحلويات بعد كل وجبة.

– تناول زيت القمح وزيت الخردل؛ لأنهما يزودان الجسم بالمعادن والفيتامينات ويفتحان الشهية لزيادة الوزن والكتلة العضلية بمنطقة الساقين.

– تناول البروتينات الحيوانية والنباتية كاللحوم الحمراء والحمص والحبوب الكاملة؛ فهي تفيد في بناء عضلات الساقين وتزيد من حجمها.