حلول طبيعية لمشكلة نحافة القدمين
قال جوستافو ألكساندري، اختصاصي العلاج الطبيعي الإسباني إن لعلاج نحافة القدمين طرقاً طبيعية فعالة في ذلك:
– هناك تمارين رياضية تعمل على بناء عضلات الساقين وشدها بشكل متناسق كصعود ونزول الدرج يومياً.
– الاستلقاء على الظهر فوق السرير مع رفع الركبتين مدة ثلاث دقائق كل يوم مع زيادة عدد الدقائق كل يوم، تمرينٌ يساعد على تكوين العضلات السفلية ومنها الساقان.
– استعمال جهاز الدراجة الثابتة بشكل يومي.
– عدم شرب الماء قبل أو أثناء الطعام.
– تناول الوجبة الرئيسية قبل السلطة مع الإكثار من تناول الفواكه والحلويات بعد كل وجبة.
– تناول زيت القمح وزيت الخردل؛ لأنهما يزودان الجسم بالمعادن والفيتامينات ويفتحان الشهية لزيادة الوزن والكتلة العضلية بمنطقة الساقين.
– تناول البروتينات الحيوانية والنباتية كاللحوم الحمراء والحمص والحبوب الكاملة؛ فهي تفيد في بناء عضلات الساقين وتزيد من حجمها.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 23600 ] نشر منذ 13 دقيقة
طيب
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 23600 ] نشر منذ 12 دقيقة
خير الامور الوسط