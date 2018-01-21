” التعاون الإسلامي ” تؤكد دعمها للمملكة في مواجهة انتهاكات إيران

نايف السالم(صدى):

أدان البيان الختامي لاجتماع منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأحد، استمرار إيران في تزويد ميلشيا الحوثي الإرهابية بالسلاح والصواريخ.

وأكد البيان على دعم المملكة في مواجهة الإرهاب ورفض تدخل إيران في شؤون المنطقة العربية، قائلًا ” نؤكد التضامن مع المملكة في كل ما تتخذه للدفاع عن أمنها “.

وكانت فعاليات الاجتماع الطاريء لوزارء الخارجية في منظمة التعاون الإسلامي انطلقت اليوم في جدة؛ لبحث تداعيات إطلاق ميلشيا الحوثي الإيرانية صاروخًا باليستيًا على مدينة الرياض قبل أسابيع.