أخصائيون ينصحون بـ ” الكوسة ” لإنقاص الوزن 4 كيلو في إسبوع

متابعات(صدى):

أكد استشاريو السمنة والتغذية العلاجية أن الكوسة من الخضروات التي تساعد في إنقاص الوزن ، من خلال رجيم الكوسة الذي يمكنه أن يقلل الوزن 4 كيلو خلال أسبوع واحد.

وفيما يلي كيفية اتباع نظام ريجيم الكوسة:

وجبة الإفطار: رغيف سن – قطع جبن قريش أو بيضة أو 4 ملاعق فول – سلطة خضار – كوب شاي أخضر”.

الغداء: كوسة مسلوقة أو مشوية أو مطهية على البخار مع الخضراوات الأخرى مثل “البروكلي- الفاصوليا الخضراء – الخرشوف – القرنبيط” .

العشاء: ثمرتين فاكهة من التفاح أو خوخ أو برتقال أو كمثري أو جوافة، بالإضافة إلى زبادي دايت.