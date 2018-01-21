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خالد الهيل يتوعد للجزيرة القطرية ” قناة العار “

خالد الهيل يتوعد للجزيرة القطرية ” قناة العار “
الدوحة(صدى):

هاجم المتحدث الرسمي باسم المعارضة القطرية، خالد الهيل، اليوم الأحد، قناة الجزيرة القطرية، واصفًا إياها بقناة ” العار “.

واستنكر الهيل من سياسة القناة وتسميتها له بأنه رجال أعمال، دون الحديث عن كونه المعارض القطري، متوعدًا بمقاضتها.

وقال الهيل، في تغريدة له عبر تويتر: ” لا يوجد أحقر من قناة الجزيرة وسياستها التحريرية، لماذا قالوا رجل الأعمال خالد الهيل؟ طيب ليه ما تقولون المعارض القطري خالد الهيل “.

وأضاف: ” مقاضاة قناة الجزيرة هذا واجب لأنها قناة العار والفتنة ونعم أنا دعمت القضية بوثائق أيضًا وسأقاضي كل صحيفة كتب عني كلام غير حقيقي لغرض تشوية السمعة “.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 15409 ] نشر منذ 2 ساعتين

قناة الجزيره تمثل سياسة الحكومه القطريه التي تنفي وجود معارضه قطريه لها بالخارج

[ عدد التعليقات: 2339 ] نشر منذ 21 دقيقة

لقد اثبتت قناة الجريرة انها ليست الا بلاعة لا يصدر عنها الا القذارة , وبرامجها وعلى الاخص برنامج سيىء ذكر فيصل القاسم اشبه بحلبة لمصارعة الكلاب مهمته هو التحريش بين المتقاتلين ممن يضنون انهم صفوة العرب ويملكون الحلول لكل مصائبه وبلاويه وهم في الحقيقة ليسو الا مثالا فاقعا على مدى رعونتهم وغبائهم وانهم ليسو الا العوبة بيد هذا وامثاله من المتنطعين ومدعي التقدمية والحرية ممن باعو انفسهم بثمن بخس

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