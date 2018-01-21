خالد الهيل يتوعد للجزيرة القطرية ” قناة العار “

الدوحة(صدى):

هاجم المتحدث الرسمي باسم المعارضة القطرية، خالد الهيل، اليوم الأحد، قناة الجزيرة القطرية، واصفًا إياها بقناة ” العار “.

واستنكر الهيل من سياسة القناة وتسميتها له بأنه رجال أعمال، دون الحديث عن كونه المعارض القطري، متوعدًا بمقاضتها.

وقال الهيل، في تغريدة له عبر تويتر: ” لا يوجد أحقر من قناة الجزيرة وسياستها التحريرية، لماذا قالوا رجل الأعمال خالد الهيل؟ طيب ليه ما تقولون المعارض القطري خالد الهيل “.

وأضاف: ” مقاضاة قناة الجزيرة هذا واجب لأنها قناة العار والفتنة ونعم أنا دعمت القضية بوثائق أيضًا وسأقاضي كل صحيفة كتب عني كلام غير حقيقي لغرض تشوية السمعة “.