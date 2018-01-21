خالد الهيل يتوعد للجزيرة القطرية ” قناة العار “
هاجم المتحدث الرسمي باسم المعارضة القطرية، خالد الهيل، اليوم الأحد، قناة الجزيرة القطرية، واصفًا إياها بقناة ” العار “.
واستنكر الهيل من سياسة القناة وتسميتها له بأنه رجال أعمال، دون الحديث عن كونه المعارض القطري، متوعدًا بمقاضتها.
وقال الهيل، في تغريدة له عبر تويتر: ” لا يوجد أحقر من قناة الجزيرة وسياستها التحريرية، لماذا قالوا رجل الأعمال خالد الهيل؟ طيب ليه ما تقولون المعارض القطري خالد الهيل “.
وأضاف: ” مقاضاة قناة الجزيرة هذا واجب لأنها قناة العار والفتنة ونعم أنا دعمت القضية بوثائق أيضًا وسأقاضي كل صحيفة كتب عني كلام غير حقيقي لغرض تشوية السمعة “.
لايوجد احقر من قناة الجزيره وسياستها التحريريه لماذا قالو رجل الاعمال خالد الهيل ؟ طيب ليه ماتقولون المعارض القطري خالد الهيل ؟ وبعدين مقاضاة قناة الجزيره هذا واجب لانها قناة العار والفتنه ونعم انا دعمت القضية بوثائق ايضا وسأقاضي كل صحيفه كتب عني كلام غير حقيقي لغرض تشوية السمعه. pic.twitter.com/PXeIKfDnP3
— خالد الهيل (@khalidalhaill) January 21, 2018
ابو عمار[ عدد التعليقات: 15409 ] نشر منذ 2 ساعتين
قناة الجزيره تمثل سياسة الحكومه القطريه التي تنفي وجود معارضه قطريه لها بالخارج
مـــــــطر الاســـــــود[ عدد التعليقات: 2339 ] نشر منذ 21 دقيقة
لقد اثبتت قناة الجريرة انها ليست الا بلاعة لا يصدر عنها الا القذارة , وبرامجها وعلى الاخص برنامج سيىء ذكر فيصل القاسم اشبه بحلبة لمصارعة الكلاب مهمته هو التحريش بين المتقاتلين ممن يضنون انهم صفوة العرب ويملكون الحلول لكل مصائبه وبلاويه وهم في الحقيقة ليسو الا مثالا فاقعا على مدى رعونتهم وغبائهم وانهم ليسو الا العوبة بيد هذا وامثاله من المتنطعين ومدعي التقدمية والحرية ممن باعو انفسهم بثمن بخس