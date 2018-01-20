بالفيديو.. شمس الكويتية: بفكر أجمد بويضاتي.. ومفيش حاجة اسمها حلال وحرام
أكدت الفنانة الكويتية شمس، أنها ربما تلجأ لتجميد البويضات، مشيرة إلى أن هذا الأسلوب العلمي يساعد المرأة على الإنجاب في أي وقت.
وقالت شمس عبر حوارها مع مقدمة برنامج ” أنا وأنا ” على شاشة ON E سمر يسري، “مفيش حاجة اسمها حلال وحرام، وقريت فتوى للأزهر بتقول إن مفيش مشاكل في المواضيع اللي زي كده ” .
وتابعت: ” زمان مكنتش بخاف إني ميكونش عندي طفل، لكن دلوقتي بخاف.. أنا ضد أفكار قديمة اتزرعت في دماغ المرأة أنها هتكون ناقصة من غير طفل ” .
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