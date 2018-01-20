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  3. بالفيديو.. شمس الكويتية: بفكر أجمد بويضاتي.. ومفيش حاجة اسمها حلال وحرام

بالفيديو.. شمس الكويتية: بفكر أجمد بويضاتي.. ومفيش حاجة اسمها حلال وحرام

بالفيديو.. شمس الكويتية: بفكر أجمد بويضاتي.. ومفيش حاجة اسمها حلال وحرام
أماني الغامدي(صدى):

أكدت الفنانة الكويتية شمس، أنها ربما تلجأ لتجميد البويضات، مشيرة إلى أن هذا الأسلوب العلمي يساعد المرأة على الإنجاب في أي وقت.

وقالت شمس عبر حوارها مع مقدمة برنامج ” أنا وأنا ” على شاشة ON E سمر يسري، “مفيش حاجة اسمها حلال وحرام، وقريت فتوى للأزهر بتقول إن مفيش مشاكل في المواضيع اللي زي كده ” .

وتابعت: ” زمان مكنتش بخاف إني ميكونش عندي طفل، لكن دلوقتي بخاف.. أنا ضد أفكار قديمة اتزرعت في دماغ المرأة أنها هتكون ناقصة من غير طفل ” .


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