بالصور.. بنتلي تشارك في سباق لأول مرة مع بنتايجا SUV

لندن(صدى):

أعلنت بنتلي عن مشاركتها في سباقات تسلق Pikes Peak الدولية لأول مرة في تاريخها، حيث تأمل الشركة في تسجيل رقم قياسي جديد لسباقات الـ SUV بموديل بنتايجا، تحديدا نسخة محرك W12 وليس محرك V8 الأضعف قليلا، والذي كشفت عنه مؤخرا.

ويقوم قسم سباقات السيارات للعلامة البريطانية بتطوير السيارة حاليا لتجهيزها للسباق الذي سيدأ فعالياته في الثاني والعشرين من يونيو، والممتد لـ 20 كيلومتر، حيث سيعمل الفريق على سيارة بنتايجا موديل 2017 بمحرك W12 الكبير سعة 6.0 لتر، بقوة 600 حصان وعزم دوران 664 رطل-قدم، بتسارع من الصفر إلى 96 كلم\س في 4 ثواني ونظام دفع رباعي ونظام تعليق هوائي قابل للضبط، ونظام مفعل لمنع الدحرجة بجهد 48 فولت.

وتشتهر بنتلي في عالم السباقات بنسخ GT3 لموديل كونتيننتال GT كوبيه، بمحرك تيربو مزدوج سعة 4.0 لتر بثماني سلندرات ونظام دفع خلفي، بالإضافة إلى إصدارات خاصة مجهزة للسباقات مثل كونتيننتال 24.. لذا من المثير للاهتمام رؤية ما ستقوم به بنتلي لتحويل بنتايجا الشهيرة إلى سيارة ملائمة للسباقات.