بالصور.. بعد 8 أيام من الترفية وحضور 15 الف زائر .. ” ربيع الجبيل ” يختتم فعالياته

إبراهيم الزهراني(صدى):

اُختتمت فعاليات مهرجان ربيع الجبيل، الذي نظمته بلدية الجبيل بالتعاون مع لجنة المناسبات في محافظة الجبيل ، والذي استمر طوال أيام إجازة منتصف العام الدراسي وعلى مدى 8 أيام .

وأوضحت اللجنة المنظمة أن المهرجان سجل نجاحًا كبيرًا من حيث عدد الزوار وعدد الأسر المنتجة المشاركة مؤكدة أن المهرجان يعد من أبرز النشاطات الربيعية على مستوى المنطقة الشرقية حيث حرصت لجنة المناسبات بمحافظة الجبيل وبلدية الجبيل على تقديم المعرفة والترفيه من خلال أنشطة وفعاليات تم اختيارها بعناية لتناسب جميع فئات المجتمع وليستفيد منها سكان وزوار محافظة الجبيل.

وأبانت اللجنة المنظمة أن عدد زوار المهرجان هذا العام بلغ (15000) زائر , فيما دعم المهرجان أكثر من 15 أسرة منتجة وذلك من خلال تجهيز أركان مجانية لهم وتوفير المواصلات ، وبلغ عدد المتطوعين العاملين في المهرجان أكثر من (20) متطوعا .

من جانبه قدّم محافظ الجبيل أ. عبدالله بن ناصر العسكر شكره وتقديره للجهات المشاركة من قطاعات حكومية وقطاعات أمنية والجهات الداعمة والراعية على رأسها شركة سابك والجهات المنظمة لفعاليات ربيع الجبيل التي استفاد منها ساكني وزوار الجبيل .

وأكد العسكر أن لجنة المناسبات العامة في محافظة الجبيل ستجتمع قريبا لرصد كافة الإيجابيات والسلبيات التي شهدها المهرجان ليتم من خلالها تطوير الفعاليات القادمة وتفادي السلبيات.

يشار إلى أن المهرجان اختتم فعاليات أمس الأول بمسرحية الرعب الكوميدية الهادفة ” الزومبي رجع ” والتي شهدت اقبال كثيف من قبل الجمهور الذي اكتظ به مسرح قاعة الامير متعب في مبنى البلدية فيما شملت فعاليات المهرجان معارض الزهور والفنون التشكيلية ومسرحيات كوميدية هادفة ، إضافة إلى واحة البالونات وردهة الأطفال والألعاب، والأركان التعليمية، وردهة الشباب الترفيهية، كما تشتمل الفعاليات على ألعاب الكرنفال وفرق الفنون الشعبية والمقاهي الشعبية، إضافة إلى فعاليات المسرح المميزة على مسرح حديقة السلام .