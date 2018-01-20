تمويل استثماري أجنبي لأول مشروع للطاقة الشمسية في المملكة

عادل الحربي(صدى):

أعلن مدير قطاع الطاقة والمياه في الهيئة العامة للاستثمار المهندس محمد بن سعيد العبدالله، اليوم السبت، موافقة بنوكًا أجنبية على تمويل 5 مستثمرين من مجموع 7 مستثمرين بنسبة 100% بالإضافة إلى 50% للمستثمرين الآخرين، في أول مشروع للطاقة الشمسية في المملكة.

وأكد ” العبدالله ” أن الهيئة قامت بتطوير أكثر من 20 فرصة استثمارية قيمتها حوالي مليار دولار في مجال توطين الصناعات المتعلقة بالطاقة المتجددة، على أن يتم تسويقها وطرحها على المستثمرين المحليين والعالميين، وذلك بعد خلق سوق للطاقة المتجددة وطرح مشاريع التوليد لحوالي ” أربعة جيجا وات ” خلال العام الماضي والعام الحالي.

وتوقع دخول استثمارات أجنبية في قطاع الطاقة المتجددة خلال العام الحالي بقيمة تتجاوز الـ4 مليارات دولار، حيث سيكون قطاعًا واعدًا سواء في مشاريع التوليد الكبرى او الصناعات المتعلقة بالطاقة المتجددة، لافتًا إلى أنه يتم الحرص على توفر 3 مواصفات للاستثمارات القادمة للمملكة هي أن تسهم في اقتصاد مستدام وتكون ناقلة للتقنية، إضافة إلى نقلها للمعرفة.