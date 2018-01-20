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أسباب الاستيقاظ منتصف الليل وخطورته

أسباب الاستيقاظ منتصف الليل وخطورته
متابعات(صدى):

أثبتت دراسة حديثة، أن الإفاقة من النوم منتصف الليل، تعادل عدم النوم من الأساس، حيث يوجد عدد من العوامل تساعد في الاستيقاظ في هذا الوقت من الليل، وهي :

1- الكافيين، والذي يظل تأثيره في الجسم فترة ما بين 5 إلى 6 ساعات.

2- الذكريات.

3- نقص التريبتوفان، وهو من الأحماض الأمينية، حيث يؤثر على إنتاج هرمون السيروتونين بالجسم الذي يساعد على الاسترخاء والنعاس.

4- الكحول.

5- الفراش، مريح أو لا.

6- المشاكل الصحية.وأوضحت الدراسات، أن الاستيقاظ أثناء الليل ينعكس آثاره على القدرات الذهنية، وتزداد الأخطاء التي يقع فيها الإنسان.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 23454 ] نشر منذ 43 دقيقة

لهم والغم والاحزان والفاق ~~~~تسهر العين لامن حل طاريها

والظلم والدين وقلباً زادت الشواقه ~~~~ ودمعة غريراً من اتعابه ينسيها

[ عدد التعليقات: 23454 ] نشر منذ 42 دقيقة

هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه سبحان الله صورتين. لخبر واحد

[ عدد التعليقات: 3432 ] نشر منذ 36 دقيقة

الهم والتفكير ** !!!!!!!!!!!!!!!

[ عدد التعليقات: 7050 ] نشر منذ 27 دقيقة

قِلي على الله وابتعد عنك وارتاح…..قِلي على الله بس من غير تجريح .

من شب نار الشوق ياشوق ماصاح…..واللي وطاها يشرح الجيب ويصيح .

لو لاالغلا ماهَنت النفس ياصاح…….محبتي لك ماوراها مصاليح .

وشلون تنسى يالغضي كل ماراح……مركب غرامك صار مع وِجهَت الريح .

القلب في يمناك ياعزوتي طاح……..حِنا على شَط الرجاء بِك مجاريح .

ذِبَحتني واحسبك للقلب جراح…….اشوف بعيونك على الصد تلميح .

قِلي على الله وأبتعد عنك وارتاح……قِلي على الله بس من غير تجريح .

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