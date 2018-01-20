أسباب الاستيقاظ منتصف الليل وخطورته

متابعات(صدى):

أثبتت دراسة حديثة، أن الإفاقة من النوم منتصف الليل، تعادل عدم النوم من الأساس، حيث يوجد عدد من العوامل تساعد في الاستيقاظ في هذا الوقت من الليل، وهي :

1- الكافيين، والذي يظل تأثيره في الجسم فترة ما بين 5 إلى 6 ساعات.

2- الذكريات.

3- نقص التريبتوفان، وهو من الأحماض الأمينية، حيث يؤثر على إنتاج هرمون السيروتونين بالجسم الذي يساعد على الاسترخاء والنعاس.

4- الكحول.

5- الفراش، مريح أو لا.

6- المشاكل الصحية.وأوضحت الدراسات، أن الاستيقاظ أثناء الليل ينعكس آثاره على القدرات الذهنية، وتزداد الأخطاء التي يقع فيها الإنسان.