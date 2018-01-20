أسباب الاستيقاظ منتصف الليل وخطورته
أثبتت دراسة حديثة، أن الإفاقة من النوم منتصف الليل، تعادل عدم النوم من الأساس، حيث يوجد عدد من العوامل تساعد في الاستيقاظ في هذا الوقت من الليل، وهي :
1- الكافيين، والذي يظل تأثيره في الجسم فترة ما بين 5 إلى 6 ساعات.
2- الذكريات.
3- نقص التريبتوفان، وهو من الأحماض الأمينية، حيث يؤثر على إنتاج هرمون السيروتونين بالجسم الذي يساعد على الاسترخاء والنعاس.
4- الكحول.
5- الفراش، مريح أو لا.
6- المشاكل الصحية.وأوضحت الدراسات، أن الاستيقاظ أثناء الليل ينعكس آثاره على القدرات الذهنية، وتزداد الأخطاء التي يقع فيها الإنسان.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 23454 ] نشر منذ 43 دقيقة
لهم والغم والاحزان والفاق ~~~~تسهر العين لامن حل طاريها
والظلم والدين وقلباً زادت الشواقه ~~~~ ودمعة غريراً من اتعابه ينسيها
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 23454 ] نشر منذ 42 دقيقة
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه سبحان الله صورتين. لخبر واحد
رااايق[ عدد التعليقات: 3432 ] نشر منذ 36 دقيقة
الهم والتفكير ** !!!!!!!!!!!!!!!
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 7050 ] نشر منذ 27 دقيقة
قِلي على الله وابتعد عنك وارتاح…..قِلي على الله بس من غير تجريح .
من شب نار الشوق ياشوق ماصاح…..واللي وطاها يشرح الجيب ويصيح .
لو لاالغلا ماهَنت النفس ياصاح…….محبتي لك ماوراها مصاليح .
وشلون تنسى يالغضي كل ماراح……مركب غرامك صار مع وِجهَت الريح .
القلب في يمناك ياعزوتي طاح……..حِنا على شَط الرجاء بِك مجاريح .
ذِبَحتني واحسبك للقلب جراح…….اشوف بعيونك على الصد تلميح .
قِلي على الله وأبتعد عنك وارتاح……قِلي على الله بس من غير تجريح .