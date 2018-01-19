بالصور.. أمير منطقة حائل يتجول في مقر الفعاليات المصاحبة للرالي

واس(صدى):

قام صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل رئيس الهيئة العليا لتطوير المنطقة رئيس اللجنة العليا لرالي حائل الدولي 2018م في نسخته الـ 13 أمس بجولة في مقر الفعاليات المصاحبة للرالي في منتزه المغواة الترفيهي يرافقه صاحب السمو الأمير عبدالله بن خالد بن عبدالله مساعد رئيس الهيئة العليا لتطوير المنطقة رئيس اللجنة التنفيذية للرالي وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبد الله الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وصاحب السمو الملكي الأمير ناصر بن نواف بن ناصر بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير سعد بن عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز وعدداً من المسؤولين في المنطقة والإعلاميين.

وتجول سموه ومرافقوه في مقر الفعاليات المصاحبة الذي يضم أربعين فعالية في مخيمات الأسر المنتجة والسوق الشعبي والمعرض السياحي ومعارض عدداً من الإدارات الحكومية المشاركة وفعاليات العائلات والشباب ومسرح الأسرة والطفل والمسيرة الكرنفالية وسباق سيارات الريموت كونترول والباص السياحي والمسابقات الحركية للأطفال والرسم والتلوين بالإضافة إلى مركز التراث للهجن والهجانة وعروض السيارات الكلاسيكية .