رئيس الوزراء اليمني يطالب الداخلية بالتحقيق حول 160 مليون ريال ضبطت في يافع

فهمي محمد(صدى):

طالب رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر، وزارة الداخلية بالتحقيق في الأموال التي تم القبض عليها، صباح اليوم الخميس، في منطقة العر بجبل يافع، والمقدرة بمائة وستين مليون ريال يمني.

وشدد ” بن دغر ” ،على ضرورة تعقب مصادر الأموال المضبوطة، والقبض على المتورطين والمتاجرين بتهريب العملة الوطنية، وتجريفها من الأسواق والمضاربة بها للإضرار بالاقتصاد الوطني.

وحث رئيس الوزراء، وزارة الداخلية على سرعة تحريك الجهات الأمنية والتنسيق مع الجهات الاستخباراتية والقضائية والمالية، وتقديم الحقائق الكاملة عن ملابسات الأموال المضبوطة، والكشف عن الشخصيات التي تقف وراءها ونشرها للإعلام بكل شفافية وحياد.

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