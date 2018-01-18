بالفيديو.. الحزام الأمني بالعر يحجز على 160 مليون ريال يمني قادمة للحوثيين

فهمي محمد(صدى):

رصد رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمائة وستون مليون ريال يمني قادمة من عدن، صباح اليوم الخميس، حيث تم حجزها من قبل الحزام الأمني في منطقة العر بيافع.

وأفاد المتحدث في المقطع، أن الأموال كانت في طريقها إلى محافظة البيضاء لصالح قيادة ميليشيا الحوثي الإيرانية، إلا أن مخطط وصولها فشل بفضل قوات الأمن.