بالفيديو.. الحزام الأمني بالعر يحجز على 160 مليون ريال يمني قادمة للحوثيين
رصد رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمائة وستون مليون ريال يمني قادمة من عدن، صباح اليوم الخميس، حيث تم حجزها من قبل الحزام الأمني في منطقة العر بيافع.
وأفاد المتحدث في المقطع، أن الأموال كانت في طريقها إلى محافظة البيضاء لصالح قيادة ميليشيا الحوثي الإيرانية، إلا أن مخطط وصولها فشل بفضل قوات الأمن.
مائة وستون مليون ريال يمني قادمة من عدن تم حجزها من قبل الحزام الامني في منطقة العر بيافع صباح اليوم وهي في طريقها الى محافظة البيضاء لقيادة مليشيا الحوثي الإيرانية وفقا للمتحدث في الفيديو pic.twitter.com/Tr2Kcsc8aQ
— عدن اليوم (@Aden_Todey) January 18, 2018
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