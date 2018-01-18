بالصور.. رئاسة أمن الدولة تحتفل بزواج نزيل بسجن المباحث العامة
حرصت رئاسة أمن الدولة على إقامة حفل زواج لأحد النزلاء من أبناء القطيف يوم أمس الأربعاء ، في سجن المباحث العامة بالمنطقة الشرقية ، حيث يعد هذا الزواج هو الثاني الذي تقيمه رئاسة أمن الدولة في السجن .
وتوافد على الحفل عدد كبير من عائلة العروسين وأعيان المحافظة والإعلاميين ، فضلًا عن عدد من شركاء العمل من اللجان الشريكة مع إدارة السجن والمتمثلة في هيئة حقوق الإنسان ، والنيابة العامة ، وعدد من مديري الإدارات الأمنية والجهات الحكومية بالدمام .
وافتتح الحفل باستقبال الضيوف في خيمة الضيافة ، واصطحابهم بعد ذلك بجولة على مرافق أجنحة برامج إدارة الوقت قبل بدء الحفل ، ومن ثم تم استقبال عائلة العريس في قسم الاستقبال قبل انتقالهم مباشرةً لموقع الحفل في الصالة الرياضية ، ومن جانبه ، قدم رئيس أمن الدولة – حفظه الله – هدية وقدرها 10000 ريال للعريس .
وكان قد تم تجهيز قاعة في مبنى الزيارة الخاصة للعريسين ، حيث اصطحب العروس والدة وشقيقات العروسين ، وتم تقديم الضيافة والعشاء قبل أن ينتقل العريسان للجناح المخصص بنفس المبنى .
صداوي[ عدد التعليقات: 1552 ] نشر منذ 53 دقيقة
شئ عجيب ..😑
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 528 ] نشر منذ 51 دقيقة
عمل مميز نحو ابناء القطيف.. وله أثر ممتازه…
يلاحض ان صياغه كلمات بطاقة التهنئة غير مترابطه
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 6142 ] نشر منذ 27 دقيقة
عمل اكثر من رائع يشكرون عليه
abdul[ عدد التعليقات: 831 ] نشر منذ 22 دقيقة
ولماذا الحفل داخل السجن. اذا كان ولا بد من زواج السجين- والله اعلم كم سنة محكوميته- الم يكن بالامكان اطلاق سراحه مؤقتا بأي نوع من الكفالة مع ربط جهاز في رسغه او مرفقه يحدد مكان تواجده ويقيم الحفله عند اهله وجيرانه خارج السجن ثم يعود للسجن مع انقضاء المدة المتفقة لاكمال العرس والدخلة. وبعدين هل يسمح لزوجته المبيت معه في السجن علي الاقل كل ليلة الجمعة؟