بالصور.. رئاسة أمن الدولة تحتفل بزواج نزيل بسجن المباحث العامة

خالد الضبيبي(صدى):

حرصت رئاسة أمن الدولة على إقامة حفل زواج لأحد النزلاء من أبناء القطيف يوم أمس الأربعاء ، في سجن المباحث العامة بالمنطقة الشرقية ، حيث يعد هذا الزواج هو الثاني الذي تقيمه رئاسة أمن الدولة في السجن .

وتوافد على الحفل عدد كبير من عائلة العروسين وأعيان المحافظة والإعلاميين ، فضلًا عن عدد من شركاء العمل من اللجان الشريكة مع إدارة السجن والمتمثلة في هيئة حقوق الإنسان ، والنيابة العامة ، وعدد من مديري الإدارات الأمنية والجهات الحكومية بالدمام .

وافتتح الحفل باستقبال الضيوف في خيمة الضيافة ، واصطحابهم بعد ذلك بجولة على مرافق أجنحة برامج إدارة الوقت قبل بدء الحفل ، ومن ثم تم استقبال عائلة العريس في قسم الاستقبال قبل انتقالهم مباشرةً لموقع الحفل في الصالة الرياضية ، ومن جانبه ، قدم رئيس أمن الدولة – حفظه الله – هدية وقدرها 10000 ريال للعريس .

وكان قد تم تجهيز قاعة في مبنى الزيارة الخاصة للعريسين ، حيث اصطحب العروس والدة وشقيقات العروسين ، وتم تقديم الضيافة والعشاء قبل أن ينتقل العريسان للجناح المخصص بنفس المبنى .