تفاصيل جديدة حول مقتل الداعية ” عبدالعزيز التويجري ” في إفريقيا

نايف السالم(صدى):

أفادت مصادر، اليوم الخميس، أنه تم القبض على أحد الأشخاص الأربعة، الذين أطلقوا النار على الداعية عبدالعزيز التويجري، أمس الأربعاء، في شرق غينيا وأردوه قتيلا.

وأوضحت المصادر، أن الداعية قد تلقى رصاصتين في الصدر قتلتاه على الفور، فيما نجا مرافقه السعودي أحمد الحبس، بينما كانا يستقلان دراجة نارية مع أحد سكان القرية لتوصلهما إلى سيارتهما.

وفر ثلاثة من المعتدين فيما تم اعتقال الرابع، والذي ذكر أسماء المعتدين ولا تزال الجهات الأمنية تلاحق القتلة بعد تعزيزات أمنية.

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