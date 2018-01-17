مقتل الداعية عبد العزيز التويجرى في غينيا برصاص مسلحين
أفادت مصادر إعلامية، اليوم الأربعاء، بمقتل الداعية عبدالعزيز بن صالح التويجرى، برصاص مسلحين مجهولين فى إفريقيا، فيما نجا مرافقه الداعية أحمد المنصور من الاغتيال.
وقال مصدر أمنى، إن الداعية ” قتل برصاصتين فى الصدر حين كان على دراجة نارية مع أحد سكان القرية لنقله إلى سيارته ” .
وأكد مصدر طبى، أن ” الدعية لفظ أنفاسه فى المكان فى حين أصيب صاحب الدراجة بجروح خطرة ونقل إلى مستشفى كانكان الإقليمي ” .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 41389 ] نشر منذ 3 دقائق
رحمه الله واسكنه فسيح جناته ,, واحسن عزاء اهله وذويه ,, آمين ,,