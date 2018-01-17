مقتل الداعية عبد العزيز التويجرى في غينيا برصاص مسلحين

نايف السالم(صدى):

أفادت مصادر إعلامية، اليوم الأربعاء، بمقتل الداعية عبدالعزيز بن صالح التويجرى، برصاص مسلحين مجهولين فى إفريقيا، فيما نجا مرافقه الداعية أحمد المنصور من الاغتيال.

وقال مصدر أمنى، إن الداعية ” قتل برصاصتين فى الصدر حين كان على دراجة نارية مع أحد سكان القرية لنقله إلى سيارته ” .

وأكد مصدر طبى، أن ” الدعية لفظ أنفاسه فى المكان فى حين أصيب صاحب الدراجة بجروح خطرة ونقل إلى مستشفى كانكان الإقليمي ” .