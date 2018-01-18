بالصور.. فولكس فاجن توفر سيارة بمظهر أكثر رياضية

عادل الحربي (صدى):

جاءت فولكس فاجن بسيارتها باسات الجديدة كلياً لأمريكا الشمالية بسيارتها باسات 2019 كما قدمت موديل باسات GT الجديدة. وقد استعرض ملامح هذه السيارة في السابق من قبل موديل تجريبي في معرض لوس أنجلوس 2016 . ويأتي موديل الانتاج بباقة من التحديثات التصميمية التي توفر للسيارة السيدان مظهر أكثر رياضية، فيما يعتمد الموديل على نسخة باسات R-Line.

وتأتي السيارة بشبكة تهوية خاصة خاصة ومصابيح LED أمامية وتطعيمات سوداء واسبويلر خلفي وعجلات ألومنيو 19 بوصة مع مكابح حمراء اللون. والتغييرات الداخلية في السيارة محدودة وتشمل مقاعد جلدية سوداء مع لمسات رمادية وتطعيمات من ألياف الكربون ولمسات بيانو سوداء وشعار GT كما تأتي السيارة بعجلة قيادة جلدية ومقاعد أمامية بخاصية التسخين ونظام أوتوماتيكي ثنائي المناطق للتحكم في المناخ ونظام ترفيهي 6.3 بوصة.

ورغم ملامح التصميم الرياضية، فالسيارة باسات GT تتميز بتعليق رياضي معدل بمحرك VR6 سعة 3.6 لتر بقوة 280 حصان وعزم دوران 349 نيوتن متر، وقد رفضت الشركة الاعلان عن رقم تسارع السيارة التي ستأتي بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات وسيبدأ سعر السيارة من 29.090 دولار وستصل للتجار في النصف الربع الثاني من 2018 للموزعين.