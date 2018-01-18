” التعليم ” تتجه للاستغناء عن الكتب المدرسية وتحويلها إلى روابط إلكترونية

نايف السالم(صدى):

أعلنت وزارة التعليم، اليوم الخميس، الاستغناء عن الكتب المدرسية تدريجيًا واستبدالها بروابط إلكترونية؛ لتخفيف الهدر المالي على طباعة الكتب من خلال تحويل المناهج إلى روابط إلكترونية.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي إلى حل تأخر وصول الكتب إلى المناطق النائية، بالإضافة إلى تيسير معالجة الأخطاء الإملائية والفكرية، والتخلص من مشكلة النفايات نهاية كل فصل دراسي.

وأكدت أنه سيتم تطبيق التجربة مع بداية كل فصل دراسي بشكل جزئي، لافته إلى أنه سيتم تعميمها في المستقبل بعد توفير الاحتياجات اللازمة من أجهزة حاسب آلي وشبكات إنترنت في جميع المدارس.