” التعليم ” تتجه للاستغناء عن الكتب المدرسية وتحويلها إلى روابط إلكترونية
أعلنت وزارة التعليم، اليوم الخميس، الاستغناء عن الكتب المدرسية تدريجيًا واستبدالها بروابط إلكترونية؛ لتخفيف الهدر المالي على طباعة الكتب من خلال تحويل المناهج إلى روابط إلكترونية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي إلى حل تأخر وصول الكتب إلى المناطق النائية، بالإضافة إلى تيسير معالجة الأخطاء الإملائية والفكرية، والتخلص من مشكلة النفايات نهاية كل فصل دراسي.
وأكدت أنه سيتم تطبيق التجربة مع بداية كل فصل دراسي بشكل جزئي، لافته إلى أنه سيتم تعميمها في المستقبل بعد توفير الاحتياجات اللازمة من أجهزة حاسب آلي وشبكات إنترنت في جميع المدارس.
تركي بن خالد القصيبي[ عدد التعليقات: 221 ] نشر منذ 43 دقيقة
* تمام ياحكومة ولكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن يرجى وضع حصة للكتابة باليد *
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3071 ] نشر منذ 32 دقيقة
الواجب من زمان يطبق هذا النظام
لقدد رأانا بأم اعيننا جميعاً كيف ترمى كتب ع لفظ الجلالة
وآيات قرآن كريم واحاديث نبوية جميعاً تمتهن في الطرقات
وربما تداس بالأقدام وهذا العمل لايرضي الله تعالى ولا حكامنا حفظهم الله
اوا حتى اي شخص مستقيم لديه غيرهـ ع دين الله تعالى
ناهيك عن خسارت المليارات تخسرها الدوله الرشيدهـ وفقها الله
ع انفاق كتب ثم الحصيلة ترمى؟؟؟