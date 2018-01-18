” تقييم ” تستعد لإشراك شيوخ القبائل في العمل بمراكزها

عادل الحربي(صدى):

تستعد الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين ” تقييم ” ، لإشراك شيوخ القبائل للعمل في مراكزها المختلفة، خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد إطلاق النظام الإلكتروني ” تقدير ” الذي يربط الجهات ذات العلاقة بالحوادث.

وأوضحت مصادر، أن القرار سيمكن الأشخاص الذين تعرضوا لحوادث مرورية، من إنجاز الإجراءات المتعلقة بذلك في مكان واحد في عشر دقائق، تجنباً لعناء الانتقال من مكان إلى آخر لإتمام الإجراءات.

يذكر أن نظام ” تقدير ” ، أسهم بشكل كبير في تنظيم عملية التقدير، وتسهيل الإجراءات وتسريع الخدمة بالنسبة للمواطنين.