تيسيرًا على كبار السن..توفير 15 ألف عربة كهربائية بالمسجد الحرام

نايف السالم(صدى):

تيسيرًا لقاصدي المسجد الحرام ليؤدوا مناسكهم ، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، كثفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي من خلال إدارة خدمات التنقل من جهودها لتوفير أكثر من 15 ألف عربة كهربائية لسهولة الحركة.

ويستخدم المسجد الحرام نوعين من العربات المجانية التي وفرتها الرئاسة، ويتم توزيعها من خلال النقاط المخصصة لذلك وهي: الساحة الغربية بجوار وقف الملك عبدالعزيز، والساحة الشرقية خارج المسجد الحرام، إضافة إلى موقع الشبيكة.

ويبلغ عدد العربات نحو 15121 تشمل العربات المجانية والكهربائية، وبإشراف من إدارة خدمات التنقل بالمسجد أيضاً يتم تنظيم العمل من خلال منح التراخيص لأصحاب تلك العربات.

ويبلغ عدد العاملين في الإدارة لمراقبة تلك الأعمال إلى 119 موظفاً يتم مساندتهم بمجموعة من المراقبين والموظفين المؤقتين خلال المواسم لضمان سير العمل على أكمل وجه.