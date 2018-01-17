” أمجد طه: ” لا خوف على أمة فيها السعودية “

عادل الحربي (صدى):

أشاد أمجد طه الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات وأبحاث الشرق الأوسط، بجهود المملكة وجنودها الذين يعملون على حفظ الأمن والأمان، محاربين الإرهاب.

وقال طه : “علينا أن نحمدالله على وجود رجال السعودية الذين يدافعون عن الأمة فلولاهم لذهبت أوطاننا” ، مضيفَا :” بعد الله ، لولا رجال الحزم لكان الخليج الآن تحكمه إيران “.

وأضاف: ” تحية لجنود السعودية الذين يسهرون كي ينام أهل الخليج والعرب بأمان من الإرهاب وجرائم إيران ،لا خوف على أمة فيها السعودية “.

كان وزير الخارجية عادل الجبير، شدد على أن إيران تمثل المصدر الأكبر للخطر على المنطقة، بسبب دورها في لبنان واليمن وسورية.

وقال الجبير في مؤتمر صحفي مع نظيره البلجيكي ديدييه رينديرز في بروكسل: ” إن طهران زودت المتمردين الحوثيين بصواريخ استهدفت المملكة “، مضيفا: ” الاتفاق النووي مع إيران بحاجة إلى تحسين لمنع طهران من تخصيب اليورانيوم “.

وكانت مقاتلات التحالف العربي شنت غارات جوية على مواقع لميليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة البيضاء باليمن، الثلاثاء، إضافة إلى سلسلة غارات ،الأحد الماضي استهدفت آليات وتجمعات عسكرية لميليشيات الحوثي، شرقي تعز.