بالصور.. الاتفاق يقدم عضوية النادي وهدية للمشجع عبدالله الزهراني
قدم رئيس المجلس التنفيذي لهيئة أعضاء الشرف بنادي الاتفاق عبدالرحمن البنعلي اليوم الثلاثاء عضوية النادي وهدية خاصة للمشجع عبدالله الزهراني تقديرًا لما أظهره من مشاعر مقدرة بعد خسارة الفريق من الشباب في لقاء الفريق السابق ضمن مواجهات لدوري المحترفين.
وكان الاتفاق قد تقدم أولا عن طريق عبدالرحمن العبود في الدقيقة 27، قبل أن يحزر بن يطو هدفين للشباب، ويعزز ماركوس بيتزلي تقدم الشباب بهدف ثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.
ناقده ومتابعه❣️[ عدد التعليقات: 2232 ] نشر منذ 1 ساعة
ياروحي عليه .. والله كلنا زعلانين على وضع الاتفاق .. الله يعينهم مساكين ضاعو وضيعوهم 😢
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 23333 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب
حسن الزهراني[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 4 دقائق
ياروحها عليها ياروحها ماودي اقول شي ثاني بس انقدي نفسك بالأول امرأه مسلمه وياروحها 👎