بالصور.. الاتفاق يقدم عضوية النادي وهدية للمشجع عبدالله الزهراني

نواف السالم(صدى):

قدم رئيس المجلس التنفيذي لهيئة أعضاء الشرف بنادي الاتفاق عبدالرحمن البنعلي اليوم الثلاثاء عضوية النادي وهدية خاصة للمشجع عبدالله الزهراني تقديرًا لما أظهره من مشاعر مقدرة بعد خسارة الفريق من الشباب في لقاء الفريق السابق ضمن مواجهات لدوري المحترفين.

وكان الاتفاق قد تقدم أولا عن طريق عبدالرحمن العبود في الدقيقة 27، قبل أن يحزر بن يطو هدفين للشباب، ويعزز ماركوس بيتزلي تقدم الشباب بهدف ثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.