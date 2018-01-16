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بالصور.. الاتفاق يقدم عضوية النادي وهدية للمشجع عبدالله الزهراني

بالصور.. الاتفاق يقدم عضوية النادي وهدية للمشجع عبدالله الزهراني
نواف السالم(صدى):

قدم رئيس المجلس التنفيذي لهيئة أعضاء الشرف بنادي الاتفاق عبدالرحمن البنعلي اليوم الثلاثاء عضوية النادي وهدية خاصة للمشجع عبدالله الزهراني تقديرًا لما أظهره من مشاعر مقدرة بعد خسارة الفريق من الشباب في لقاء الفريق السابق ضمن مواجهات لدوري المحترفين.

وكان الاتفاق قد تقدم أولا عن طريق عبدالرحمن العبود في الدقيقة 27، قبل أن يحزر بن يطو هدفين للشباب، ويعزز ماركوس بيتزلي تقدم الشباب بهدف ثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

 

 


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2232 ] نشر منذ 1 ساعة

ياروحي عليه .. والله كلنا زعلانين على وضع الاتفاق .. الله يعينهم مساكين ضاعو وضيعوهم 😢

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 4 دقائق

ياروحها عليها ياروحها ماودي اقول شي ثاني بس انقدي نفسك بالأول امرأه مسلمه وياروحها 👎

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