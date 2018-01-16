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جفاف غير مسبوق يحل على إيران

جفاف غير مسبوق يحل على إيران
طهران(صدى):

واجهت إيران في الفترة الحالية أزمة جديدة من وحي الطبيعة ؛ تمثلت في الجفاف الذي يكاد يضرب البلاد بسبب قلة الأمطار .

ومن جانبه ، أكد وكيل وزارة المياة الإيرانية رحيم ميداني ، إن انخفاض الأمطار لهذا العام لم يسبقها مثيل خلال الخمسين عامًا الماضية .

ووفقًا لوسائل إعلامية ، فإن الجفاف حل في البلاد بنسبة تصل إلى 90% بسبب ندرة الأمطار ، حيث وصلت نسبة انخفاض المياه إلى 80% في 5 محافظات منها وأصفهان وخراسان ويزد .

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 41352 ] نشر منذ 2 ساعتين

اللهم جفف الدم في عروقهم وعروق ملاليهم وطواغيتهم ,, آمين ,,

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