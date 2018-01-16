جفاف غير مسبوق يحل على إيران
واجهت إيران في الفترة الحالية أزمة جديدة من وحي الطبيعة ؛ تمثلت في الجفاف الذي يكاد يضرب البلاد بسبب قلة الأمطار .
ومن جانبه ، أكد وكيل وزارة المياة الإيرانية رحيم ميداني ، إن انخفاض الأمطار لهذا العام لم يسبقها مثيل خلال الخمسين عامًا الماضية .
ووفقًا لوسائل إعلامية ، فإن الجفاف حل في البلاد بنسبة تصل إلى 90% بسبب ندرة الأمطار ، حيث وصلت نسبة انخفاض المياه إلى 80% في 5 محافظات منها وأصفهان وخراسان ويزد .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 41352 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللهم جفف الدم في عروقهم وعروق ملاليهم وطواغيتهم ,, آمين ,,
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 23333 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله المستعان