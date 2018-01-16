” كوتينيو ” يواصل تدريباته العلاجية وتوقعات بمشاركته أمام ” ألافيس “

ماجد محمد(صدى):

كشفت مصادر عن إمكانية مشاركة فيليب كوتينيو، مع برشلونة قبل الموعد المحدد لعودته من الإصابة؛ نظرًا لخوضه تدريبات جادة للحاق بالفريق.

وقالت المصادر إنه يمكن أن يخوض كوتينيو أول لقاء له بقميص برشلونة يوم 28 يناير المقبل أمام ألافيس بالدوري الإسباني .

ويعاني كوتينيو، من إصابة في ساق قدمه اليمنى، والتي كانت ستبعده عن الملاعب لمدة 20 يومًا؛ إلا أن اللاعب يواصل تدريباته العلاجية بجدية.

وباتت مشاركة كوتينيو مطلب جماهيري، عقب إصابة اللاعب الفرنسي عثمان ديمبلي، وأندريس إنييستا؛ حيث يرغب الجماهير في تعويض غيابهما.