” مجلس الوزراء ” يوافق على تأجير وزارة الزراعة للأراضي التي تشرف عليها

عادل الحربي(صدى):

وافق مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء في جلسته اليوم الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله على قيام وزارة البيئة والمياه والزراعة بتأجير الأراضي التي تشرف عليها.

وجاء نص القرار على النحو التالي: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير البيئة والمياه والزراعة ، وبعد الاطلاع على توصية لجنة أراضي الدولة رقم (2) وتاريخ 8 / 1 / 1439هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على قيام وزارة البيئة والمياه والزراعة بتأجير الأراضي التي تشرف عليها ـ نظاماً ـ لإقامة أي نشاط متصل بالقطاع الزراعي أو غيره.