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مصادرة مواد غذائية وإغلاق محليْن تجاريين بالحرث

مصادرة مواد غذائية وإغلاق محليْن تجاريين بالحرث
تركي السالم(صدى):

صادرت بلدية محافظة الحرث التابعة لمنطقة جازان، كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، وأغلقت عدد 2 من المحلات التجارية، ضمن جولاتها الرقابية.

وقالت البلدية في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” : ” بلدية محافظة الحُرث تكثف جولاتها الرقابية ممثلة بقسم صحة البيئة حيث تم تسجيل عدد من المخالفات ومصادرة كميات من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك بسبب سوء التخزين “.

وأضافت:” تم إغلاق عدد 2 من المحلات التجارية بسبب عدم وجود رخصة وكذلك مخالفات في الاشتراطات الصحية وكذلك سوء النظافة “.

 


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