مواجهة ثأرية تجمع موناكو مع نيس فى الدورى الفرنسى

نواف السالم(صدى):

يطمح موناكو للاحتفاظ بوصافة الدورى الفرنسى اليوم، الثلاثاء، عندما يستضيف نيس فى مهمة صعبة الساعة 10 بتوقيت القاهرة فى مواجهة ثأرية للأخير، الذى ودع كأس الرابطة على يد فريق الإمارة الشهر الماضى من الدور ربع النهائى بنتيجة 2/1.

موناكو سيحاول تعويض إخفاق المباراة الماضية أمام مونبيليه بالتعادل السلبى، كما أنه يرغب فى استغلال تعثر منافسه ليون الذى تعادل مع أنجيه 1/1، وفشل فى تحقيق فوزه الخامس على التوالى فى الدورى.