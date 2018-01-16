بالفيديو.. مبتعثون بأمريكا يقيمون مأدبة عشاء تكريمًا لشهداء الحد الجنوبي
في مشهد فريد من نوعه ببلاد الخارج ، بادر مجموعة من المبتعثين بأمريكا مساء، أمس الإثنين، بتجهيز مأدبة عشاء كبيرة تكريمًا لشهداء الحد الجنوبي، الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم في سبيل الوطن.
وجاءت هذه المبادرة الوطنية تقديرًا للأدوار البطولية لهؤلاء الجنود الشجعان ، المضحيين بأنفسهم دفاعًا عن الدين والوطن.
واستهل الحاضرين المناسبة بالدعاء إلى الله عز وجل للشهداء الأبطال بالرحمة والمغفرة، وأن يتقبلهم في أعلى الدرجات من الجنة وأن يكتب النصر العاجل للجنود المرابطين على الحدود.
مـــــــطر الاســـــــود[ عدد التعليقات: 2323 ] نشر منذ 1 ساعة
جنودنا الذين بذلو ارواحهم رخيصة من اجل دينهم ورفعة وحماية الوطن يستحقون كل الثناء والتقدير ومهما فعلنا فسوف نعجز عن رد الجميل لهم وكان من الاجدى دفع المبالغ التي تكلفتها هذه الوليمة الى الجمعيات الخيرية والى من هم احوج اليها وما اكثرهم هناك
شيخين[ عدد التعليقات: 282 ] نشر منذ 54 دقيقة
الله يجازيكم خيروويفقكم في علمكم وان يعله فيايدة ونفع للوطن الغالي يارب ويعيدكم سالمين لاهلكم وابابكم
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 23284 ] نشر منذ 38 دقيقة
الله يرحمهم جميع ويسكنهم فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين