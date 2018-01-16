بالفيديو.. مبتعثون بأمريكا يقيمون مأدبة عشاء تكريمًا لشهداء الحد الجنوبي

عادل الحربي (صدى):

في مشهد فريد من نوعه ببلاد الخارج ، بادر مجموعة من المبتعثين بأمريكا مساء، أمس الإثنين، بتجهيز مأدبة عشاء كبيرة تكريمًا لشهداء الحد الجنوبي، الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم في سبيل الوطن.

وجاءت هذه المبادرة الوطنية تقديرًا للأدوار البطولية لهؤلاء الجنود الشجعان ، المضحيين بأنفسهم دفاعًا عن الدين والوطن.

واستهل الحاضرين المناسبة بالدعاء إلى الله عز وجل للشهداء الأبطال بالرحمة والمغفرة، وأن يتقبلهم في أعلى الدرجات من الجنة وأن يكتب النصر العاجل للجنود المرابطين على الحدود.