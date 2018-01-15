وفاة شخص وإصابة 4 بعقبة برمة في عسير

محمد بن طحيطح(صدى):

لقي شخص مصرعه وأصيب 4 آخرين، في حادث انحراف مركبه بكب غمارتين عن مسارها باتجاه منحدر صخري، لمسافة تقدر 450 متر تقريبًا امتداد طريق عقبة برمه الرابطة بين ثلوث المنظر ومحافظة تنومه.

أوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد عبدالرحيم العاصمي، أن مدني ثلوث المنظر بمحافظة بارق، باشر مساء اليوم الاثنين، بلاغًا عن انحراف مركبه من طراز داتسون بكب غمارتين عن مسارها باتجاه منحدر صخري وعر جدا، لمسافة تقدر 450 متر تقريبًا امتداد طريق عقبة برمه الرابطة بين ثلوث المنظر ومحافظة تنومه بداخلها 5 أشخاص سعوديين.

وأسفر الحادث عن إصابة 4 اشخاص، بإصابات تراوحت من متوسطة إلى بليغة ووفاة الشخص الخامس.

وعملت فرق الدفاع المدني فور الوصول إلي مكان الحادث، على استخراجهم وانتشالهم من الموقع الصخري الوعر بواسطة الحبال والنقالات الى موقع تمركز الاليات، ومن ثم جرى نقل المصابين بواسطة مسعفي الهلال الأحمر إلى المستشفى، ونقل جثمان المتوفى رحمه الله للثلاجة لاستكمال الاجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهة الأمنية المختصة .