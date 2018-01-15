وظائف تعليمية شاغرة في نسما القابضة

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت الشركة الوطنية “ نسما القابضة ” ، وظائف تعليمية شاغرة، لحملة درجة البكالوريوس بعدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة لها “ Nesma & Partners ” في منطقة مكة المكرمة.

وأوضحت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى: مدرس السلامة، ومدرس اللغة الإنجليزيةدرجة البكالوريوس في تخصص اللغة الإنجليزية.

وقالت الشركة إنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 يناير 2018م، والتقيم مستمر حتى تاريخ 16 مارس 2018م. للتقديم من اضغط هنــــــــــــــــا.