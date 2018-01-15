ترتيب فرق الدوري الممتاز لدرجة الناشئين في الجولة 8

نواف السالم(صدى):

انتهت مباريات الجولة الثامنة من الدوري الممتاز لدرجة الناشئين ، بفوز الأهلي على الروضة بثمانية نظيفة ، وهزيمة من النصر لهجر بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد فقط ، وفوز الاتحاد بخماسية نظيفة على الهلال ، والفتح بثلاثية على القادسية ، بالإضافة إلى تعادل الشباب مع الرائد إيجابيًا بثلاثة أهداف لكل فريق ، وفوز الوحدة على الاتفاق برباعية مقابل هدفين فقط .

وبالفوز الساحق للأهلي يتمكن من رفع رصيده إلى 22 نقطة بالمركز الأول ، ليلحقه النصر بفارق نقطتين في المركز الثاني برصيد 20 نقطة ، ويليه الاتحاد في المرتبة الثالثة برصيد 18 نقطة ، وفي المركز الرابع يحصل الوحدة على 18 نقطة أيضًا في رصيده .

وبرصيد 15 نقطة ، يتوقف الهلال عند المركز الخامس ، ويليه الفتح ثم الهجر برصيد 10 نقاط ، ثم الاتفاق في المركز الثامن برصيد 8 نقاط ، والقادسية في المركز التاسع بـ5 نقاط ، وبحصده أربع نقاط في رصيده يحصل الرائد عل المركز العاشر ، وبفارق نقطة واحدة يحصل الشباب على المركز الحادي عشر برصيد 3 نقاط ، ليتذيل الروضة قائمة ترتيب الأندية بلا نقاط في رصيده .