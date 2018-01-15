محلل سياسي ساخرًا: قطر تعترض طائرة إماراتية وتركيا وإيران يفرحون

طلال الضوي(صدى):

سخر الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات الشرق الأوسط أمجد طه ، من موقف إيران وتركيا بعدما اعترضت قطر طائرة إماراتية ؛ هددت مدنيين عرب ، اليوم الإثنين .

وعلق ” طه ” عبر حسابه الرسمي على “تويتر ” ، قائلًا ” فرق بين من يستهدف طيران أخيه ومن يطيح بطيران العدو! .. في 1984 قامت إيران بإختراق المجال الجوي للسعودية فقام الصقور بالتصدي وإسقاط طائرتين إيرانيتين وإصابة ثالثة .. في 2018 قطر تعترض طايره امارتيه وتهدد مدنيين عرب فـ تفرح إيران وتستضيف تركيا الأمير تميم الآن! ” .