” الفيفا ” يهنيء حارس التعاون بميلاده الـ45

نواف السالم(صدى):

هنأ الاتحاد الدولي لكرة القدم ” الفيفا ” ، اليوم الاثنين، حارس مرمى التعاون، عصام الحضري، بمناسبة بعيد ميلاده الـ45.

وقال ” الفيفا ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، إن حارس مرمى المنتخب المصري، سيكون أكبر حارس مرمى سيشارك في مونديال روسيا 2018، بالإضافة أن سيكون أكبر حارس يشارك في تاريخ البطولة.

يُذكر أن المنتخب المصري وقع في مجموعة الأخضر، ومن المقرر أن يواجه الفراعنة الأخضر ضمن منافسات المجموعة الأولى.

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