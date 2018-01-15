عصام الحضري يحتفل بعيد ميلاده الـ 45

ماجد محمد(صدى):

يحتفل عصام الحضري، حارس مرمى فريق التعاون والمنتخب المصري، اليوم الاثنين، بعيد ميلاده الـ45. ويحظى الحضري بمكانة كبيرة لدى الجماهير المصرية لتميزه الدائم في صفوف المنتخب المصري، والنادي الأهلي سابقا.

وكان الحضري قد انتقل رسمياً لصفوف النادي الأهلي عام 1996م، ليكون الحارس الاحتياطي بعد الحارس أحمد شوبير، وحارس المنتخب المصري، وبعد سنة واحدة أثبت الحضري جدارته ليكون الحارس الأساسي، بعد اعتزل شوبير إثر إصابته.

كان للحضري الدور في فوز الأهلي المصري بدوري أبطال أفريقيا 2005 و2006، والحصول على الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية عام 2006.

ومن ثم انتقل الحضري لنادى سيون السويسري لخوض تجربة الاحتراف، ليعود مرة أخرى إلى الدوري المصري وانضم لفرق أندية الإسماعيلي، والزمالك، والمريخ، والاتحاد السكندري، ووادي دجلة، ثم الاحتراف بصفوف التعاون السعودي.

يذكر أن الحضري هو أكبر لاعب معمر في بطولة أمم أفريقيا المقامة فعالياتها حاليا في الغابون.