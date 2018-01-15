مقيمة تختطف طفل ضرتها انتقامًا من طليقها في جدة

نايف السالم(صدى):

وقعت حادثة انتقام في جدة ، قامت بها زوجة مقيمة بجدة بالتعاون مع سائق يمني الجنسية ، حيث قررا اختطاف الزوجة الجديدة لطليقها وطفلها انتقامًا منه ، مقابل الحصول على 30 ألف ريال .

وابتدع الطرفان حيلة بانتحال السيدة لصفة أمنية تمكنت على إثرها من دخول المنزل والاعتداء بالضرب على الضرة وتقييدها ، بالإضافة إلى خطف طفلها ، وعلى الرغم من نيتهما في خطف السيدة إلا أن صعوبة نقلها أجبرتهما على تركها أمام المنزل .

ومن جانبه ، سارع زوج المجني عليها بإبلاغ الجهات الأمنية ، والتي كشفت عن اختفاء المتهمة عن الأنظار ، تاركة الطفل في سيارة المتهم الثاني .

ونجحت القوات الأمنية في القبض على كليهما في النهاية ، وإعادة الطفل إلى والدته ، فيما أصدرت المحكمة قرارًا بسجن كلا المتهمين 3 سنوات ، وجلد كل منهما 500 جلدة على دفعات ، فضلًا عن التوصية بإبعادهما عن البلاد لاتقاء شرهما .