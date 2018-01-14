بالصور.. ضبط شقة تدار لحساب مطعم بالمدينة المنورة
نجحت أمانة منطقة المدينة المنورة، ممثله في الجهات الأمنية ووحدة الرقابة الميدانية بوكالة البلديات الفرعية وبلدية أحد، في ضبط احد المطاعم التي يرتادها الزوار، حيث يتم استخدام شقة سكنية في الدور العلوي للتحضير والتجهيز الأطعمة.
وتنفّذ الأجهزة الرقابية بالبلدية، جولات رقابية مستمرة على المطاعم ومراكز بيع المواد الغذائية بهدف متابعة تطبيق الأنظمة والاشتراطات الصحية.
وتدعو أمانة منطقة المدينة المنورة، المواطنين إلى الإبلاغ المباشر عن أي مخالفات صحية عبر الاتصال على مركز العمليات والطوارئ للبلدية .
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 23210 ] نشر منذ 37 دقيقة
ايييي. الله يعينك على ذي الحروق
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 23210 ] نشر منذ 36 دقيقة
طيب ايش يسوون فيها ذي الشقه