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  • نشر : منذ 48 دقيقة
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  • حوادث

بالصور.. ضبط شقة تدار لحساب مطعم بالمدينة المنورة

بالصور.. ضبط شقة تدار لحساب مطعم بالمدينة المنورة
نايف السالم(صدى):

نجحت أمانة منطقة المدينة المنورة‏، ممثله في الجهات الأمنية ووحدة الرقابة الميدانية بوكالة البلديات الفرعية وبلدية أحد، في ضبط احد المطاعم التي يرتادها الزوار، حيث يتم استخدام شقة سكنية في الدور العلوي للتحضير والتجهيز الأطعمة.

وتنفّذ الأجهزة الرقابية بالبلدية، جولات رقابية مستمرة على المطاعم ومراكز بيع المواد الغذائية بهدف متابعة تطبيق الأنظمة والاشتراطات الصحية.

وتدعو أمانة منطقة المدينة المنورة، المواطنين إلى الإبلاغ المباشر عن أي مخالفات صحية عبر الاتصال على مركز العمليات والطوارئ للبلدية .


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