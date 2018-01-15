سيدة تتزوج شبح جاك سبارو.. وتؤكد: ” أعيش في غاية السعادة “
أقدمت امرأة بريطانية تٌدعى ” أماندا تيغيه ” على الارتباط بشبح القرصان الهايتي من القرن الـ 18 جاك سبارو، وأقامت حفل زفافها في المياه الدولية حتى يصبح قانونياً.
وقالت أماندا في تصريحات إعلامية ، إنها مقتنعة بحبها لشبح القرصان الذي تم تجسيد شخصيته في سلسلة أفلام هوليودية شهيرة من بطولة النجم الأميركي جوني ديب .
وتضيف أماندا من خلال هذا الزواج اسعى لنشر الوعي حول نوع جديد من الاقتران، فهناك، بحسب زعمها، الكثير من الناس لا يعرفون شيئاً عن العلاقات الروحية، ويمكن أن تكون مناسبة لهم.
ولفتت الى انها كانت متزوجة من قبل ولكنها لم تشعر أبدا بأي علاقة مع أي شخص مثل تلك التي لديها مع زوجها الجديد، والذي أعدم في حياته السابقة بسبب أعمال القرصنة وجرائمه.
بنت ابوي[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحمدلله على نعمة العقل والدين
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 25530 ] نشر منذ 2 ساعتين
جاك سبارو
شخصية وهميه فالأفلام
لكني أستمتع بمشاهدته
أما باالنسبة لعروسة الغفلة هذي
ترى جاك فاالصورة أحلى منك🤗
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 25530 ] نشر منذ 2 ساعتين
ماشاءالله
رقم عداد التعليقات مميز55555🤗
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6854 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله لايبلانا من قله الرجال تتزوجيه😁☺
رااايق[ عدد التعليقات: 3384 ] نشر منذ 1 ساعة
الهروب من الواقع ** وقل العقل مصيبه * الحمد لله على نعمة العقل والدين **
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ياااا (أماندا تيغيه) أطلب لك كرك وجباتي الشباب عندي ناوين يطلبون لهم * هههههههههههههه
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 25530 ] نشر منذ 1 ساعة
أذا وصل رقم العداد٥٥٥٥٥
خلاص أبوقف وأعرض الرقم للبيع😂😂😂😂😂😂
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15897 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههههه
بنت النور[ عدد التعليقات: 768 ] نشر منذ 50 دقيقة
الكثير من الناس لايعرفون شيئا عن العلاقات الروحيه 😂هاذي خبله متلبسها جني وعلى بالها علاقات روحيه الله يكفينا الشر