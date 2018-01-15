سيدة تتزوج شبح جاك سبارو.. وتؤكد: ” أعيش في غاية السعادة “

لندن(صدى):

أقدمت امرأة بريطانية تٌدعى ” أماندا تيغيه ” على الارتباط بشبح القرصان الهايتي من القرن الـ 18 جاك سبارو، وأقامت حفل زفافها في المياه الدولية حتى يصبح قانونياً.

وقالت أماندا في تصريحات إعلامية ، إنها مقتنعة بحبها لشبح القرصان الذي تم تجسيد شخصيته في سلسلة أفلام هوليودية شهيرة من بطولة النجم الأميركي جوني ديب .

وتضيف أماندا من خلال هذا الزواج اسعى لنشر الوعي حول نوع جديد من الاقتران، فهناك، بحسب زعمها، الكثير من الناس لا يعرفون شيئاً عن العلاقات الروحية، ويمكن أن تكون مناسبة لهم.

ولفتت الى انها كانت متزوجة من قبل ولكنها لم تشعر أبدا بأي علاقة مع أي شخص مثل تلك التي لديها مع زوجها الجديد، والذي أعدم في حياته السابقة بسبب أعمال القرصنة وجرائمه.