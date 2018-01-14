منح 4 تراخيص لشركات يابانية وتوقيع 5 مذكرات بمنتدى الأعمال

عادل الحربي (صدى):

صرح محافظ هيئة الاسثمار المهندس عبداللطيف العمر، بأنه تم منح أربع تراخيص جديدة لشركات يابانية في المملكة، بالإضافة إلى توقيع 5 مذكرات تفاهم واتفاقيات بمنتدى الأعمال السعودي الياباني.

وأعلن وزير الطاقة خالد الفالح، في كلمته بالمنتدى، عن تأهل عرض ياباني لمشروع للطاقة الشمسية بالمملكة ضمن أعمال المنتدى.

من جانبه، أكد وزير التجارة الياباني، أن بلاده تعمل على إنتاج السيارات الكهربائية في المملكة بالتعاون مع شركة نيسان.

ويشارك في المنتدى أكثر من 60 شركة يابانية ونخبة من مستثمري البلدين.