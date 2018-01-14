الاحتباس الحراري العالمي في طريقه لتجاوز حدوده القصوى

واشنطن(صدى):

أكدت لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة، أن الاحتباس الحراري العالمي في طريقه لتجاوز الحد الأقصى الذي نص عليه اتفاق باريس للمناخ بحلول منتصف القرن، بزيادة 1.5 درجة مئوية عن مستويات ما قبل الثورة الصناعية.

وأوضحت مسودة تقرير الأمم المتحدة إلى أن متوسط درجات حرارة سطح الأرض يتجاوز ما كان عليه قبل الثورة الصناعية بنحو درجة مئوية وأن الزيادة في طريقها للوصول إلى 1.5 درجة بحلول أربعينات القرن الـ21.

وأشارت المسودة إلى أنه يجب على الحكومات البدء في امتصاص ثاني أكسيد الكربون من الهواء، والقيام بتحولات اقتصادية غير مسبوقة للتخلي عن استخدام الوقود الأحفوري؛ لتحقيق حلم الحد من ارتفاع متوسط درجات حرارة العالم.

وكانت اتفقت ما يقرب من 200 دولة في العالم خلال قمة في باريس 2015، على الحد من ارتفاع متوسط درجات حرارة سطح الأرض بحيث تكون الزيادة ” أقل بوضوح ” من درجتين مئويتين فوق درجات الحرارة قبل الثورة الصناعية.