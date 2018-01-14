بالصور.. بريطاني يغير جنسه 3 مرات

واشنطن(صدى):

نشر موقع ” بولد سكاي ” الأمريكي قصة بريطاني يُدعى ” ريان كوبر ” قام بتغبير جنسه 3 مرات، يجري عمليات تحويل جنسية منذ مراهقتة وحتى الآن.

وبدأ كوبر بارتداء ملابس نسائية في سن 12 عامًا، وعندما وصل إلى سن الخامسة عشر، تأكد من أنه يريد أن يصبح امرأة، وبعد النصائح الطبية والعلاج النفسي، بدأ العلاج الهرموني، وبحلول نهاية العلاج، أصبح امرأة.

لكنه شعر بالأسف لاتخاذ قرار تحوله جنسيًا في هذا السن المبكر، وقرر العودة مرة أخرى إلى جنسه البيولوجي.

وأكد كوبر للموقع الأمريكي إن عملية تحويله من كونه رجل إلى غير ذلك، جعلته غير سعيد على الإطلاق، وحاول الانتحار، لكن منذ أن اختار أن يعود إلى نفسه كما كان أصبح أكثر سعادة، قائلًا: ” الآن أصبحت أنا، وآمل أن أكون سعيد أخيرا ” .

