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فهد الشليمي يوجه رسالة إلى ساكني صنعاء عند دخول الجيش الوطني

فهد الشليمي يوجه رسالة إلى ساكني صنعاء عند دخول الجيش الوطني
خالد الظفيري(صدى):

وجه الدكتور فهد الشليمي رئيس مركز الخليج للدراسات والبحوث، رسالة إلى ساكني العاصمة صنعاء باتباع عدة إرشادات وتعليمات خلال دخول الجيش الوطني إلى صنعاء.
وكتب الدكتور الشليمي، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” عند دخول الجيش الوطني لصنعاء نامل أن تتبعوا الارشادات التالية: أغلق الأبواب والشبابيك، ابتعد عن الأدوار العليا والنوافذ، لا تفتح الأبواب عند مرور الوحدات لا تستخدم آلات التصوير الكبيرة الحجم.. إذا كنت متحركا بسيارتك فادخل في الشارع الفرعي واترك الرئيسي ” .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 82 ] نشر منذ 53 دقيقة

الشليمي صائد خبر

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