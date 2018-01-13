رئيس مركز ثربان بالمجاردة ينقل تعازي القيادة لأسرة الشهيد رئيس الرقباء الشهري

راشد آل شريه(صدى):

أدى رئيس مركز ثربان يحيى بن أحمد آل خلبان وعدد من منسوبي القوات المسلحة والجهات الحكومية بجامع البلقعة صلاة الميت أمس على جثمان شهيد الواجب رئيس الرقباء عامر حسن الشهري، الذي استشهد بالحد الجنوبي بمنطقة نجران.

ونقل رئيس مركز ثربان تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، و سمو ولي العهد – حفظهما الله – ، وتعازي سمو أمير منطقة عسير ومحافظ المجاردة لذوي شهيد الواجب، سائلا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .

من جانبهم عبّر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان الشرف في سبيل أداء واجبه، مجددين العهد الولاء والسمع والطاعة للقيادة الرشيدة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره .