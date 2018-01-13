بعد أشهر من الشكوك.. بدء التحقيق في صفقة بيع ” ACM “

نواف السالم(صدى):

أعلنت وسائل إعلام إيطالية، أن النيابة العامة بدأت في التحقيق بمخالفات تم ارتكابها في صفقة بيع رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني، نادي إي سي ميلان لكرة القدم، إلى رجل الأعمال الصيني ورئيس النادي المحلي يونجهونج لي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الصفقة التي عقدت في أبريل الماضي، يصاحبها شكوك حول مصدر الأموال التي دفعت مقابل الاستحواذ على النادي.

ويشتبه في أن تكون هذه الأموال هي نتيجة عملية غسيل أموال متسترة في شكل المبلغ الذي دفع نظير شراء الفريق، والذي بلغ 740 مليور يورو.