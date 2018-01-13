زعيمة المعارضة الإيرانية: انتفاضة إيران ستستمر حتى النصر

طهران(صدى):

قالت زعيمة المعارضة الإيرانية مريم رجوي، إن شروق شمس الحرية بإيران قريبا، مشيرة إلى أن انتفاضة إيران وشعبه المكبل من أجل الحرية والديموقراطية والمساواة وفصل الدين عن الدولة ستستمر حتى النصر.

وأضافت ” جوي ” ، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن العد العكسي للنظام قد بدا وأنه لا مناص له من السقوط المحتوم، مشيرة إلى أن صرخات ملايين الشباب الإيرانيين في أرجاء البلاد الذين يطالبون بإنهاء الدكتاتورية الدينية وتحقيق الديمقراطية في إيران لم تبق أي مستقبل لهذا النظام.