الأميرة ريما بنت بندر تشكر الهيئة العامة للرياضة على جهودها
قدمت الأميرة ريما بنت بندر، وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة، الشكر لكل من تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، ولجميع زملائها في الهيئة العامة للرياضة، قائلة: ” أشكركم جميعا على جهودكم ودعمكم الدائم ” .
وأضافت ” بندر ” ، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” اليوم أدخلتم السعادة في قلب كل عائلة وامرأة سعودية بحضور المباراة الاولى.. تعتبر لحظة تاريخية في المملكة حفظكم الله ووفقنا جميعا لخدمة وطننا وأفراده ” .
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طيب