الأميرة ريما بنت بندر تشكر الهيئة العامة للرياضة على جهودها

ماجد محمد(صدى):

قدمت الأميرة ريما بنت بندر، وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة، الشكر لكل من تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، ولجميع زملائها في الهيئة العامة للرياضة، قائلة: ” أشكركم جميعا على جهودكم ودعمكم الدائم ” .

وأضافت ” بندر ” ، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” اليوم أدخلتم السعادة في قلب كل عائلة وامرأة سعودية بحضور المباراة الاولى.. تعتبر لحظة تاريخية في المملكة حفظكم الله ووفقنا جميعا لخدمة وطننا وأفراده ” .

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